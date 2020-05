Забота о здоровье сердца может защитить мозг от возрастных изменений

О вероятности развития сердечно-сосудистых болезней говорят специфические факторы риска: ожирение, сахарный диабет, гипертония, высокий уровень холестерина в крови, курение, пол, возраст. Новое исследование, опубликованное в Journal of the American College of Cardiology, утверждает о том, что у людей с высоким сердечно-сосудистым риском с возрастом чаще развиваются когнитивные нарушения, включая болезнь Альцгеймера. Ученые предполагают, что профилактика сердечно-сосудистых болезней может быть важным средством поддержания здоровье мозга.

«Существует множество специфических факторов сердечно-сосудистого риска, которые могут ускорять различные аспекты ухудшения когнитивных функций», – сообщил CNN Ричард Айзексон (Richard Isaacson), директор Клиники профилактики болезни Альцгеймера медицинского центра Корнеллского медицинского колледжа.

В новом исследовании ученые сопоставили выраженность факторов риска сердечно-сосудистых болезней и динамику ухудшения когнитивных функций. Авторы в течение 21 года наблюдали более чем за 1500 людьми, которые не страдали от деменции в начале исследования. На момент начала исследования участникам было в среднем 79,5 лет. Ежегодно они проходили тесты на разные виды памяти и остроту мышления.

Быстрее всего на фоне высокого сердечно-сосудистого риска страдала эпизодическая память (на текущие рутинные события), рабочая (краткосрочна) память и скорость восприятия.

За время исследования часть пациентов прошла магнитно-резонансную томографию. Ее результаты показали, что увеличение сердечно-сосудистого риска связано с нарушениями в области гиппокампа и в сером веществе головного мозга. Такие изменения часто сопутствуют болезни Альцгеймера.

«Высокое артериальное давление и сахарный диабет могут ускорять изменения в мозге. Высокий уровень холестерина может способствовать отложению вредных белков в мозге у людей с болезнью Альцгеймера. Ослабление кровотока может давать “белые точки” на МРТ, которые связаны с замедлением мышления», – рассказал профессор Айзексон, комментируя связь факторов риска сердечно-сосудистых болезней и здоровья головного мозга.

Авторы исследования отмечают, что в отсутствие эффективных средств лечения деменции очень важно контролировать сердечно-сосудистый риск, чтобы поддержать ухудшающееся с возрастом когнитивное здоровье людей.