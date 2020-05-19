Академик Марк Курцер: COVID-19 не передается от матери плоду

19.05.2020, 15:15, Новости дня

Коронавирус не передается от матери к плоду во время беременности. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал академик РАН, гендиректор сети клиник "Мать и дитя", акушер-гинеколог Марк Курцер.

"Невозможна перинатальная трансмиссия вируса, во время беременности плод не инфицируется. Так считается. Но появились некоторые работы, которые говорят, что теоретически или даже практически наблюдали таких пациентов, хотя у меня есть сомнения", – сказал Курцер.

Впрочем, по его словам, COVID-положительная мать может заразить новорожденного ребенка.

"Если будет хотя бы малейший компонент контакта, когда принято дать ребенка в руки матери, положить на переднюю брюшную стенку, на живот новорожденного, то если это происходит, высока вероятность инфицирования новорожденного", – сказал врач.

Говоря о том, влияет ли коронавирус у матери на развитие плода, Курцер отметил, что по результатам наблюдений он и его коллеги не заметили отрицательного влияния. Он рассказал, что в момент поступления в роддом каждой женщине делают ультразвуковое обследование.

"Мы смотрим, как развиты органы (у плода ред.), нет ли пороков развития, – пояснил врач. – У 50 пациенток с прогрессирующей беременностью (может быть, это еще до конца не подтвержденное) мы не видели никаких пороков развития, мы нигде ни одного неблагополучного состояния также у новорожденных (…) не видели". При этом речь идет именно о младенцах, родившихся у женщин с вызванной коронавирусом пневмонией различной степени тяжести.

Ранее сообщалось о жительнице Великобритании, которая, будучи зараженной COVID-19, родила сына. Мальчик скончался спустя три дня после появления на свет. Впрочем, врачи пока не могут сказать, заразился ли ребенок после рождения или заражение произошло, когда он еще находился в утробе матери.