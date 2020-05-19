 

На выплаты сотрудникам скорой помощи, работающим с COVID-19 выделено 52 миллиарда

19.05.2020, 15:15, Новости дня

Правительство выделило 52 миллиарда рублей на выплаты медикам и водителям скорой помощи, работающим с пациентами с коронавирусом, средства своевременно доведены до регионов.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

Мурашко подчеркнул, что деньги за апрель в полном объеме доведены до регионов, напомнив, что эти выплаты не облагаются налогом на доходы физических лиц.

В свою очередь, премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что правительство жестко потребовало от исполнителей в регионах буквально следовать поручению президента РФ Владимира Путина о выплате надбавок медицинским работникам, занятым в борьбе с коронавирусом, в полном объеме — без каких-либо вычетов на основе часов, смен или других показателей.

На 19 мая в РФ отмечен 299,941 случай заражения COVID-19, выздоровели 76,130 человек, скончались 2837. Всего же в мире коронавирусной пневмонией заразились более 4,62 миллионов человек, свыше 311 тысяч умерли.



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