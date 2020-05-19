Дистанционно торговать лекарствами можно будет в начале июня

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19.05.2020, 15:15, Новости дня

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, когда в РФ можно будет дистанционно продавать безрецептурные лекарства. По его словам, это произойдет в начале июня, сообщает телеканал "Россия 24". 

Ранее во время совещания президент Владимир Путин отметил, что работа по дистанционному заказу лекарств идет не так быстро, как хотелось бы. Глава государства поручил доложить, когда у граждан появится такая возможность.

Михаил Мурашко рассказал, что в настоящее время разработаны и утверждаются ведомственные нормативно-правовые акты Росздравнадзора, который будет оператором по данному разделу. По словам министра здравоохранения, в первых числах июня аптечные организации, получившие разрешение, смогут дистанционно торговать лекарствами. Мурашко подчеркнул, что данный вопрос особенно важен для людей, соблюдающих режим самоизоляции в период эпидемии коронавируса.



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