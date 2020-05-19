 

ВКС РФ получат новую высокоэффективную технику для обнаружения ракет

19.05.2020, 15:09, Разное

ВКС РФ получат новую высокоэффективную технику, предназначенную для обнаружения ракет. Два модернизированных «летающих радара» А-50У поступят в войска до истечения 2021 года.
Высокоточные компактные комплексы, созданные оборонной промышленностью страны для их использования в ДРЛО А-50, обеспечат более эффективное обнаружение ракет потенциального противника. В сравнении с предшественниками возможности модернизированной системы, которую установят в самолётах, значительно возрастут. Все ранее запланированные работы проведут на производственных площадях НТК имени Г. М. Бериева в Таганроге, при этом стоимость работ по каждому объекту составит свыше 600 млн рублей.

В спецификации оговаривается необходимость уделить особое внимание радарной части названных летательных аппаратов. После улучшений летающий радар А-50У сможет находиться в воздухе более продолжительное время, при этом самолёт получит возможность не заходить в зону ответственности ПВО противника.



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