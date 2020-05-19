 

Осужденного на 19 лет в Молдавии банкира Платона отпустят из тюрьмы

19.05.2020, 15:08, Новости дня

Банкир Вячеслав Платон, которому осудили на 19 лет тюрьмы за хищения из банков Молдавии, выйдет на свободу в связи с тем, что его дело признано Генпрокуратурой сфальсифицированным, сообщил в эфире молдавского телеканала ТВ-8 его адвокат Ион Крецу.

«Мой подзащитный не останется в тюрьме после ревизионной процедуры по его делу, так как оно, по заявлению Генпрокуратуры, было полностью сфальсифицировано», – передает его слова ТАСС.

Адвокат пояснил, что после выхода на свободу Платон останется под следствием, он не собирается уезжать из страны, так как не сможет доказать свою невиновность в этом случае.

В понедельник генпрокурор республики Александр Стояногло заявил, что следователи пришли к выводу, что дело Платона было сфальсифицировано – оно строилось на искаженных показаниях бизнесмена Илана Шора, которого в 2017 году осудили на 7,5 года тюрьмы по делу о хищении из банков. Дело заново рассмотрят.

В то же время генпрокурор выдвинул против экс-лидера Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка обвинение в причастности к выводу 1 млрд евро из банковской системы страны.

Платон в апреле 2017 года был осужден в Молдавии на 18 лет за противозаконный вывод средств из России.

При этом в августе 2019 года Тверской суд Москвы заочно арестовал молдавского бизнесмена Вячеслава Платона по делу об организации преступного сообщества в отношении экс-лидера правящей Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка.

Кроме того, 7 мая сообщалось, что экс-председателя совета директоров двух банков «Балтика» и «Инкредбанк» (Индустриальный кредит) Олега Власова задержали в Москве в рамках дела об организации преступного сообщества и выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей. Организатором преступной схемы называется Плахотнюк, которому предъявлено заочное обвинение, как и молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому.

Вячеслав Платон вместе с Плахотнюком объявлен в международный розыск.



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