Путин высказался о ситуации с дистанционным заказом лекарств

19.05.2020, 15:08, Новости дня

Система дистанционного заказа лекарств приводится в действие не так быстро, как хотелось бы, сообщил российский лидер Владимир Путин на совещании о реализации принятых мер социально-экономических отношений.

«Чувствительный важный вопрос для людей особенно пожилого возраста – дистанционный заказ лекарств, которые отпускаются без рецепта. Соответствующий указ мною подписан еще 17 марта. Но мне кажется, все идет не так быстро, как бы хотелось», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Глава государства потребовал довести до конца решение вопроса о дистанционной продаже препаратов и создать необходимую для этого нормативно-правовую базу.

В понедельник российское правительство утвердило порядок выдачи разрешений на дистанционную торговлю лекарствами, требования к аптекам, порядок торговли и доставки лекарств.

До этого Путин подписал один из «антивирусных» законов – о порядке дистанционной продажи лекарственных препаратов, в том числе рецептурных.