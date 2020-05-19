 

Путин высказался о ситуации с дистанционным заказом лекарств

19.05.2020, 15:08, Новости дня

Система дистанционного заказа лекарств приводится в действие не так быстро, как хотелось бы, сообщил российский лидер Владимир Путин на совещании о реализации принятых мер социально-экономических отношений.

«Чувствительный важный вопрос для людей особенно пожилого возраста – дистанционный заказ лекарств, которые отпускаются без рецепта. Соответствующий указ мною подписан еще 17 марта. Но мне кажется, все идет не так быстро, как бы хотелось», – цитирует РИА «Новости» Путина. 

Глава государства потребовал довести до конца решение вопроса о дистанционной продаже препаратов и создать необходимую для этого нормативно-правовую базу.

В понедельник российское правительство утвердило порядок выдачи разрешений на дистанционную торговлю лекарствами, требования к аптекам, порядок торговли и доставки лекарств. 

До этого Путин подписал один из «антивирусных» законов – о порядке дистанционной продажи лекарственных препаратов, в том числе рецептурных.



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