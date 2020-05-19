Медведев анонсировал изменения «Единой России»

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19.05.2020, 15:08, Новости дня

Руководитель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что предвыборная платформа партии изменится, в том числе идеологически.

«Что касается изменения предвыборной платформы, различного рода подходов, принципов, категорий лиц, которым мы должны помогать… давайте мы отдельную такого рода встречу проведем в ближайшее время, это, действительно, было бы полезно просто для того, чтобы обсудить, какие идеологические изменения здесь нужны, а они нужны точно, потому что, не буду повторять банальности, но всем все понятно: мир изменился, и возврата к прежнему, в любом случае, уже не будет», – подчеркнул Медведев, передает РИА «Новости».

Он отметил, что на эти изменения придется реагировать должным образом.

В случае если партия сможет провести все нужные изменения, то она сохранится как ведущая политическая сила.

«Для нашей партии сейчас особая пора… Нужно будет в ближайшее время, прошу коллег из ЦИКа это отметить тоже, собраться обсудить необходимые корректировки в предвыборную платформу и в некоторые другие идеологические документы, которыми мы пользуемся, потому что мы обязаны следить за тем, что происходит за окном», – подвел итог Медведев.

Ранее председатель ЕР заявил, что кризис, вызванный коронавирусом, затягивается, и ему «не видно конца».



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