 

К вяканью никто не прислушивается! – Тарасова встала на защиту заклеванной Тутберидзе

19.05.2020, 14:55, Разное

Недавно 15-летняя фигуристка Александра Трусова приняла решение уйти от своего наставника Этери Тутберидзе. Спортсменка предпочла, чтобы в новом сезоне ее тренером был Евгений Плющенко. Такой поворот событий в очередной раз лишь дает повод общественности сомневаться в методах работы Тутберидзе с подопечными.

Татьяна Тарасова не стала молчать. Она защитила Этери Тутберидзе, ведь считает ее профессионалом. Тренер не понимает, с какой целью иностранцы, которые понятия не имеют о фигурном катании, дают какие-либо оценки ее коллеге. Тарасова также задалась вопросом, почему Германия или Финляндия не славятся достижениями в данном виде спорта, пишет RT.

“Пусть хотя бы маскируют свою зависть! К вяканью этих критиков никто не прислушивается”, – дерзко высказалась Татьяна Анатольевна.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 13 Фев 2019 в 5:04 PST

Тарасова посоветовала Тутберидзе не обращать внимания на подобные высказывания и идти дальше.

Также Татьяна Анатольевна высказалась по поводу тренерства Евгения Плющенко. Она не считает, что фигурист рано стал наставником для других, поскольку сама обзавелась подопечными в 19 лет.



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