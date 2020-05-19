Умерла переводчица Толкина и Киплинга

19.05.2020, 14:55, Разное

Переводчица Галина Усова скончалась в возрасте 88 лет в Санкт-Петербурге. Трагическая новость появилась в сообществе, посвященном ее творчеству, в социальной сети “Вконтакте”.

Напомним, Галина Усова писала стихи и прозу. Кроме того, она переводила на русский язык произведения Джона Толкина,

Редьярда Киплинга, Джорджа Байрона, Агаты Кристи и многих других авторов, передает газета “Петербургский дневник”.