 

Путин заявил о фактах сокращения суммы выплат медикам в регионах

19.05.2020, 14:53, Новости дня

Президент Владимир Путин на совещании заявил, что в ряде регионов деньги медикам выплачивались не те, о которых говорилось на совещаниях, кроме того, деньги получили далеко не все медики.

Он заявил, что в регионы поступило 50,1 млрд рублей – это практически все необходимые средства, передает РИА «Новости».

«Из федерального бюджета регионам было перечислено еще 41,8 млрд рублей. Из общей суммы, направленной на все указанные выплаты и доплаты, а это 52 млрд  рублей в целом, в субъекты федерации уже поступило 50,1 млрд рублей. То есть это практически все средства», – сказал Путин.

Президент потребовал оценить, как действуют все органы власти и как получают помощь люди и предприятия. По его словам, правительство, Минздрав и Минтруд должны обеспечить мониторинг выплат медикам, борющимся с коронавирусом.

«Поручаю также правительству, Минздраву, Минтруду, субъектам Федерации обеспечить мониторинг начисления всех установленных выплат. Подчеркну, абсолютно все должно быть прозрачно и понятно – кому, за что идут деньги», – сообщил Путин.

Кроме того, нужно отладить обратную связь с медиками, сказал глава государства, всю информацию до них нужно довести и разъяснить в деталях.

«Чрезвычайно важная вещь, хочу на это особо обратить внимание», – сказал он.

Путин отметил, что все, кто с самого начала участвовал в борьбе с коронавирусом и пострадал, должны получить страховые выплаты.

«Все, кто с самого начала участвовал в борьбе с эпидемией и пострадал при исполнении профессионального долга, должны получить единовременные страховые выплаты», – сказал президент, отметив, что указ об этом был подписан 6 мая, но действует задним числом.

Накануне премьер Михаил Мишустин заявил, что замечания Путина по выплатам медикам необходимо устранить до вторника. Также он высказался против попыток региональных чиновников рассчитывать надбавки медикам в зависимости от отработанных часов или смен.

Сообщалось, что на понедельник почти 123 тыс. медработников уже получили стимулирующие выплаты.



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