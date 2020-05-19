Депутат Рады обнародовал записи «переговоров» Порошенко и Байдена

19.05.2020, 14:53, Новости дня

Депутат Верховной Рады Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых, как утверждается, экс-президент Украины Петр Порошенко разговаривает с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и главой Госдепа Джоном Керри.

«Сегодня мы обнародуем записи телефонных разговоров с голосами, похожими на голоса Петра Порошенко и Джозефа Байдена, свидетельствующие о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне», – цитирует «112. Украина» Деркача.

На записи, якобы сделанной в декабре 2015 года, Керри призвал Порошенко уволить генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Согласно аудиозаписи, глава Госдепа предложил украинскому лидеру «рассмотреть возможность» замены Шокина, который «заблокировал реформу очищения генпрокуратуры».

Кроме того, Деркач обнародовал запись предполагаемого разговора Байдена и Порошенко, который, по его словам, состоялся в марте 2016 года, за четыре дня до снятия Шокина в Раде. В обмен на увольнение Шокина Байден якобы пообещал Порошенко выделить Украине 1 млрд долларов.

В одном из фрагментов беседы человек с голосом, похожим на голос Порошенко, информирует якобы Байдену хорошую новость.

«Джо, у меня есть вторая хорошая новость для вас. Вчера, а точнее это было позавчера, я встречался с генеральным прокурором Украины Шокиным. Несмотря на отсутствие любых обвинений в коррупции и данных относительно его любых неправомерных действий, я специально попросил его уйти в отставку», – говорит он.

Порошенко, как утверждается, сообщил, что одним из кандидатов на должность нового генпрокурора является Юрий Луценко.

Кроме того, якобы обсуждались вопросы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства экс-премьера Арсения Яценюка и утверждения Радой правительства экс-премьера Владимира Гройсмана. При этом в одном из разговоров Порошенко якобы признался Байдену, что «нет коалиции в парламенте». Политики также якобы обсуждали Приватбанк, в частности Байден якобы настаивал на его закрытии.

Деркач добавил, что все аудиозаписи были переданы в офис генпрокурора вместе с заявлением о преступлениях для возбуждения уголовного дела.

Ранее бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин написал заявление о вмешательстве в его работу со стороны бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины передало заявление Шокина в Нацполицию. Также были опубликованы показания экс-главы ГПУ Шокина против Байдена.

Свое увольнение Шокин связывает с тем, что он вел «широкомасштабное расследование коррупции в Burisma Holdings, компании по производству природного газа в Украине, а сын Джо Байдена, Хантер Байден, был членом совета директоров».