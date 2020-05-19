Анонсирован прямой эфир с губернатором Ленинградской области на тему коронавируса

19.05.2020, 14:53, Новости дня

В Instagram 20 мая в рамках проекта «Региональные практики» состоится прямой эфир с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Ведущим прямых эфиров выступает директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Эфир будет проходить в Instagram.

Дрозденко и Кислицына обсудят, как регион справляется с коронавиром, как изменится мир в «посткоронавирусную эпоху», а также планы выхода из режима изоляции.

Ранее глава Кировской области Игорь Васильев заявил в прямом эфире с Дарьей Кислицыной, что регион через два месяца получит результаты научного эксперимента по эффективности вакцины против полиомиелита для формирования иммунитета к коронавирусу.