 

Анонсирован прямой эфир с губернатором Ленинградской области на тему коронавируса

19.05.2020, 14:53, Новости дня

В Instagram 20 мая в рамках проекта «Региональные практики» состоится прямой эфир с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Ведущим прямых эфиров выступает директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Эфир будет проходить в Instagram.

Дрозденко и Кислицына обсудят, как регион справляется с коронавиром, как изменится мир в «посткоронавирусную эпоху», а также планы выхода из режима изоляции.

Ранее глава Кировской области Игорь Васильев заявил в прямом эфире с Дарьей Кислицыной, что регион через два месяца получит результаты научного эксперимента по эффективности вакцины против полиомиелита для формирования иммунитета к коронавирусу.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / Роскачество дало советы по сохранению спокойствия во время самоизоляции

07.05 / Полиция начала проверку драки в московском «Ашане»

30.04 / Режим КТО введен в Чкаловском районе Екатеринбурга и пригороде

10.04 / Новый ноутбук Lemur Pro работает без подзарядки 21 час

09.04 / Телеканал «Россия 1» обвинили в принуждении артистов к съемкам во время самоизоляции

04.05 / N-TV – немецкий проект «иммунных паспортов» вызывает скепсис не только у оппозиции

29.04 / Москве не удалось установить точное число оказавшихся в США российских школьников

04.04 / Мужчина, устроивший резню во Франции, “встал на путь терроризма”

14.05 / Главу Xiaomi уличили в использовании iPhone

27.03 / ЦИК скорректировал ход подготовки к голосованию в связи с переносом даты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска