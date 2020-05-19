Работник магазина в Москве избил посетителя бутылкой из-за кашля

19.05.2020, 14:48, Новости дня

В Москве работник магазина избил покупателя из-за кашля литровой бутылкой, решив, что тот кашлянул на него специально, пишут СМИ.

Работник магазина после того, как посетитель кашлянул, ударил его литровой бутылкой, передает РЕН-ТВ.

Пострадавшего госпитализировали с переломом. Подозреваемого задержали, он находится под подпиской о невыезде. По данным телеканала, нападавший – уроженец Средней Азии.

В начале мая в Москве полуголый мужчина напал на полицейских, один из правоохранителей получил ушиб головы, другой – черепно-мозговую травму.