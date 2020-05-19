 

Работник магазина в Москве избил посетителя бутылкой из-за кашля

19.05.2020, 14:48, Новости дня

В Москве работник магазина избил покупателя из-за кашля литровой бутылкой, решив, что тот кашлянул на него специально, пишут СМИ.

Работник магазина после того, как посетитель кашлянул, ударил его литровой бутылкой, передает РЕН-ТВ.

Пострадавшего госпитализировали с переломом. Подозреваемого задержали, он находится под подпиской о невыезде. По данным телеканала, нападавший – уроженец Средней Азии.

В начале мая в Москве полуголый мужчина напал на полицейских, один из правоохранителей получил ушиб головы, другой – черепно-мозговую травму.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05 / Стало известно о попытках Хабиба завершить карьеру

20.04 / Билык: Коляденко резал картины, хватал меня за волосы. Никитин предложил выйти замуж, подарил кольцо. Когда я отказалась – забрал его

02.05 / В Украине за сутки зарегистрировали 550 случаев COVID-19, умерли семь человек

28.04 / Brookings – Москве и Вашингтона пора обрести баланс между сотрудничеством и соперничеством

30.04 / Берлин призвал не прикрывать пандемией неисполнение решений «нормандского формата»

08.05 / Затушившую Вечный огонь женщину задержали в Петербурге

30.03 / Путин назвал введенные в Москве ограничения оправданными

12.04 / Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки

10.05 / Из-за коронавируса животным в зоопарке под Киевом пришлось изменить и сократить рацион. Приматы тоскуют без людей

01.05 / Нардеп Холодов, говоривший, что переболел COVID-19, вылетел с Кипра в Украину. Его не хотели пускать в самолет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска