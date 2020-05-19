Врач заявила о выходе Москвы и Подмосковья на плато по коронавирусу

19.05.2020, 14:48, Новости дня

Ситуация по распространению коронавируса в РФ стабилизируется: Москва и Московская область уже вышли на плато, сообщил главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

Тимаков сообщил в эфире канала «Россия-24», что ситуация в РФ стабилизируется, «в большей степени стабилизируется в Москве и в Московской области на данный момент», передает ТАСС.

«Можно сказать, что Москва вышла на плато так называемое, Москва и Московская область», – добавил он.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева описала процесс выхода РФ из пандемии коронавируса.