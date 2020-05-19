Путин назвал число получателей новой выплаты на детей

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19.05.2020, 14:48, Новости дня

Выплата по 10 тыс. рублей на ребенка коснется порядка 22 млн детей, со взрослыми мера коснется более чем 50 млн человек, сообщил президент Владимир Путин.

«Эта мера оказалась крайне востребованной, и по состоянию на 18 мая, от родителей через портал «Госуслуги» поступило заявлений на выдачу единовременной выплаты на 11, по-моему даже больше, почти на 12 млн детей», – передает его слова РИА «Новости».

Глава государства отметил, что объем дополнительных бюджетных средств на эти цели «очень солидный».

«Даже в непростых сегодняшних условиях мы изыскали возможность выделить 197,2 миллиарда рублей», – сказал Путин.

Напомним, 11 мая Путин перечислил новые меры поддержки для семей с детьми. В частности, было решено с 1 июня производить разовую выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как получить новые выплаты.

Во вторник министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что с учетом всех введенных мер поддержки семья с двумя детьми суммарно может получить более 100 тыс. рублей в течение трех месяцев.



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