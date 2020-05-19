Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт впервые стал отцом

19.05.2020, 14:37, Разное

Восьмикратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира, самый титулованный бегун в истории и друг принца Гарри – Усэйн Болт – впервые стал отцом. Его подруга – 30-летний маркетолог Каси Беннетт, с которой 33-летний Болт встречается около пяти лет, родила дочь.

Примечательно, что новость о пополнении в семье спортсмена сообщили не инсайдеры, ни СМИ, а премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс на своей странице в Twitter:

Поздравляю нашу легенду спринта Усэйна Болта и Каси Беннетт с рождением их дочери!

Усэйн Болт и Каси БеннеттРанее в интервью Усэйн рассказывал, что долгое время был не готов к детям, пока не понял – к этому невозможно подготовиться.

Что я понял, так это то, что никогда не будет “самого подходящего” времени для детей. Вы просто должны пристегнуть ремни и сделать это… Наши отношения очень серьезны, и мы идем вперед шаг за шагом. Я определенно хочу иметь семью. Я просто хотел убедиться, что это правильный человек. Я всегда говорил, что хочу троих детей, а на днях мы тусовались с другом, у которого трое, и это… настоящее безумие. “Хм, я действительно хочу троих?” – подумал я. Но да, я уверен, – говорил, беседуя о своей личной жизни с Daily Mail Усэйн в прошлом году.

Усэйн Болт и Каси БеннеттЯмайский спринтер Усэйн Болт является мировым рекордсменом в забеге на 100 метров, 200 метров и эстафете 4×100 метров. Два с половиной года назад он завершил спортивную карьеру. После окончания легкоатлетической карьеры Усэйн решил попробовать себя в профессиональном футболе, выступая за австралийский футбольный клуб “Сентрал Кост Маринерс”, однако особых успехов не добился.