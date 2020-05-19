Mambo No.5: дочь Алсу Микелла исполнила вместе с Лу Бегой его известный хит

19.05.2020, 14:37, Разное

12-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова и в самоизоляции продолжает свои занятия музыкой и записи роликов на песни. Правда, если раньше речь шла о полноценных клипах с профессиональной съемочной группой за кадром, то теперь, в силу обстоятельств, девочка может выпускать лишь домашние видео, снятые на диване. Зато партнеры для дуэта у нее более чем весомые: например, известный 45-летний немецкий музыкант Лу Бега, песню которого Mambo No. 5 вряд ли кто не может напеть даже сейчас, спустя 20 лет после его выхода. Эту композицию Микелла и выбрала для совместного с Лу исполнения, а в своем Instagram, где появился ролик на песню, объяснила, как произошло ее знакомство с музыкантом:

Карантин объединяет! Недавно родители показали своему давнему другу Лу Бега мой клип на песню “Не Твоя”! Ему очень понравилось! Тоже обожаю его музыку (особенно танцевать под неё), и у нас совместно появилась идея снять такое веселое домашнее видео на новую версию его хита Mambo No.5 (QUARANTINE version) и заодно показать, сколько общего сейчас у людей по всему миру! Мы сидим дома и иногда очень скучаем. А скоро, наверное, будем скучать и по карантину!

Напомним, дочь певицы Алсу Микелла уже несколько лет как развивает собственную музыкальную карьеру. В прошлом году она участвовала в знаменитом музыкальном шоу “Голос”, и в финале программы 11-летняя девочка по итогам зрительского голосования была признана победительницей, но вскоре “Первому каналу” пришлось аннулировать это решение. Сразу после победы Микеллы в сети возникли споры о том, была ли победа честной или же это все влияние известных родителей – певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. На следующий день после эфира свое мнение высказали не только зрители, но и знаменитости – Яна Рудковская, Максим Галкин, ведущий шоу Дмитрий Нагиев и другие. Независимая компания Group-IB провела расследование, в ходе которого было найдено внешнее воздействие на голосование. 16 мая результаты были официально отменены, а после – проведен новый финал. Через год после этой ситуации Алсу дала большое интервью Ксении Собчак, в котором признала, что всячески старалась помочь победе дочери.