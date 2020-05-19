Испытания эффективности БЦЖ в борьбе с COVID начались в Южной Африке

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19.05.2020, 14:30, Новости дня

Южноафриканская группа TASK начала первые на континенте клинические испытания эффективности вакцины БЦЖ, изначально разработанной как профилактика туберкулеза, против новой коронавирусной инфекции.

Известно, что цель испытаний – выяснить, обеспечит ли бустерная доза вакцины БЦЖ лучшую защиту от заражения коронавируса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

«Мы пытаемся понять, изменит ли ситуацию напоминание иммунной системе об этой вакцине», – отметил основатель группы TASK Адреас Диакон.

По его словам, подобные исследования уже проводятся в Нидерландах и Австралии. Однако там, в отличие от Южной Африки, прививки БЦЖ при рождении не ставятся в обязательном порядке, а исследование TASK предполагает повторное введение вакцины уже привитым людям.

«Возможно, это сработает, возможно, нет, но определенно стоит попробовать. Если вы посмотрите на БЦЖ как на потенциально дешевый и доступный инструмент, который страны Африки могут себе позволить, это действительно имеет смысл», – отметил эксперт.

Уточняется, что в общей сложности в исследовании, которое продлится один год, примут участие три тыс. работников сферы здравоохранения, предварительные результаты будет получены в течение шести месяцев. В испытаниях участвуют люди, подвергающиеся повышенному риску заражения, половина из которых получит плацебо.

Ранее группа эпидемиологов из США обнаружила влияние прививки БЦЖ на заболеваемость коронавирусом. Так, в странах с программами вакцинации от туберкулеза в десять раз меньше случаев заражения коронавирусом по сравнению с государствами, где данная программа не проводится.

Позднее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что показатель вакцинации БЦЖ среди населения действительно может быть связан с уровнем заболеваемости и смертности от коронавируса. Американские и японские математики, в свою очередь, усомнились в том, что вакцина БЦЖ снижает вероятность заражения коронавирусом нового типа.

Напомним, в Роспотребнадзоре сообщили, что степень тяжести заболевания коронавирусом во многом определяется спектром генетических особенностей человека.



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