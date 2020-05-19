Ясько заявила, что разговоры о включении представителей ОРДЛО в минские переговоры усложняют позицию Украины в ПАСЕ

19.05.2020, 14:28, Новости дня

Украинской стороне становится все труднее противодействовать российским нарративам и бороться за национальные интересы на международной арене, в частности в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом 18 мая во время онлайн-дискуссии “Что ждет Донбасс: тенденции общественного мнения на фоне свежих новостей из минской ТКГ, боевых действий и пандемии” заявила руководитель постоянной делегации в ПАСЕ, народный депутат от фракции “Слуга народа” Елизавета Ясько, пишет “Укринформ”.

“Как человек, который занимается нашей позицией в ПАСЕ, я понимаю, насколько украинской стороне становится труднее от того, когда появляются такие нарративы, как включение представителей ОРДЛО в переговорный процесс. Нам постоянно нужно говорить о том, что никаких террористов никто не будет включать, что нам нужны настоящие представители “Донецкой и Луганской республик”. Но здесь возникает много опасностей: я не до конца понимаю, что значит “включить настоящих представителей Луганска и Донецка”? У меня этот вопрос вызывает сразу много юридических, политических последствий и рисков. То есть я не понимаю, является ли это положительным для Украины в контексте нашей международной позиции”, – сказал Ясько.

По ее словам, в политических группах и комитетах ПАСЕ большинство людей или имеют пророссийскую позицию, или верят российским нарративам, или просто не обладают информацией.

“Поэтому, если им рассказывать новости, касающиеся минского процесса, здесь возникает очень много опасностей, и нам бороться за наши украинские национальные интересы становится труднее. Поэтому я была одной из тех, кто в марте выразил свою обеспокоенность по минскому процессу”, – отметила Ясько.

Она подчеркнула, что российские нарративы сейчас “подпитываются в ПАСЕ теми новостями, которые у нас есть в Минске”.

“Каждый раз, когда у меня есть какой-то разговор, формальный, неформальный, по линии ПАСЕ или по линии межпарламентского диалога двусторонних отношений, всегда этот вопрос поднимается, всегда интересуются, что будет с минским процессом, если будет создан какой-то орган, который будет выполнять посреднические функции между Украиной и Донбассом. Сейчас все-таки вопрос консультативного совета не является больше таким актуальным”, – добавила глава делегации.

Договоренность о создании так называемого консультативного совета была достигнута в Минске 11 марта этого года. После заседания украинская сторона не уточнила, чем именно он будет заниматься, но РФ и боевики “ДНР” и “ЛНР” заявили о “площадке для прямого диалога” между “сторонами конфликта”.

13 марта издание ZN.UA опубликовало протокол о намерении создать совет. В него должны войти по 10 представителей от Украины и ОРДЛО с правом решающего голоса, а также по одному представителю от ОБСЕ, Германии, Франции и России с правом совещательного голоса. По мнению журналистов издания, решение о создании этого органа “фиксирует субъектность ОРДЛО”, а боевики получат право голоса наравне с Украиной, тогда как Россия получит статус наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

После критики идеи создания совета в СМИ и соцсетях глава Офиса президента Андрей Ермак заверил, что это не шаг к официальному признанию оккупационных властей не подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей. По его словам, совет будет рассматривать вопросы из пакета Минских договоренностей и давать рекомендации, “которые могут быть использованы или не использованы в работе политической подгруппы”.

В интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что создание консультативного совета не является “зрадою” и может принести пользу Украине. Он добавил, что к мирному процессу со стороны ОРДЛО будут привлекаться только “представители гражданского общества”, а также внутренне перемещенные лица, которые живут на подконтрольной украинскому правительству территории.

31 марта Ермак заявил, что нынешнее руководство государства никогда не будет вести переговоры с боевиками “ДНР” и “ЛНР”.