 

Молдова обвинила одного из богатейших граждан в «краже века»

19.05.2020, 14:25, Новости дня

Генеральный прокурор Молдовы сообщил, что одному из самых богатых граждан страны, Владимиру Плахотнюку, предъявлены обвинения в хищении миллиарда долларов из молдавских банков в 2014-2015 годах.

В прошлом году Плахотнюк переехал из Молдовы в США, после того как его Демократическая партия проиграла на выборах.

В результате «кражи века», как ее называют в Молдове, из трех крупнейших банков страны была похищена сумма, эквивалентная восьмой части ВВП обедневшей бывшей советской республики.

Скандал привел к уличным протестам и заморозке помощи от МВФ и ЕС. Курс молдавского лея упал до рекордных минимумов, а инфляция стала выражаться двузначными числами.

Генеральный прокурор Александр Стояногло заявил на брифинге, что у следствия есть неопровержимые доказательства, что Плахотнюк был одним из главных бенефициаров кражи.



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