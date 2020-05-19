Число выявленных случаев COVID-19 в США превысило полтора миллиона

19.05.2020, 14:25, Новости дня

Число случаев заболевания COVID-19 в США в понедельник превысило полтора миллиона, в то время как общее число умерших от коронавируса приблизилось к 90 тысячам, сообщает Reuters, основываясь на статистике штатов и округов.

Большинство штатов сообщили о снижении числа новых случаев этого респираторного заболевания за неделю, завершившуюся 17 мая, показал отдельный анализ Reuters.

Только в 13 штатах произошел рост числа инфицирований.

Наибольший недельный прирост, 33 процента, произошел в Теннесси. В Луизиане этот показатель составил 25 процентов, а в Техасе – 22 процента.