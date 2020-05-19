На Украине задержали подозреваемого в хищении рекордного объема данных хакера

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19.05.2020, 14:16, Новости дня

На Украине задержали хакера под ником Sanix, его подозревают в хищении рекордного объема персональных данных граждан по всему миру, включая Европу и Америку, сообщило СБУ.

«В начале прошлого года он привлек внимание мировых специалистов по кибербезопасности, опубликовав на одном из форумов объявление о продаже базы с 773 млн адресов электронной почты и 21 млн уникальных паролей», – сообщается на сайте СБУ.

Ведомство отметило, что выставленный на продажу объем данных в размере 87 гигабайт – малая часть от общего количества данных, которыми он завладел. Общий объем похищенных данных составляет почти терабайт.

СБУ получили сведения о том, что хакером, по всей видимости, является житель Ивано-Франковской области. Эксперты засекли продажу хакером баз данных, в которых есть логины и пароли к ящикам электронной почты, пин-коды банковских карт, электронные кошельки криптовалют, счета платежной системы PayPal и т.д.

В ходе обысков у подозреваемого нашли наличные: 190 тыс. гривен (свыше 7 тыс. долларов) и 3 тыс. долларов. Эти деньги, как утверждает спецслужба, были получены незаконным путем.

Ранее сообщалось, что более 1 млрд смартфонов на устаревших системах Android оказались уязвимы к атакам хакеров. Хакеры с помощью устройств могли получить сведения о различных персональных данных пользователей.



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