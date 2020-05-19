 

Собчак-Бородинское сражение: Собчак “Дома-2” получала в 5 раз больше Бородиной

19.05.2020, 14:09, Разное

В Сети стало популярным Собчак-Бородинское сражение: две российские телеведущие Ксения Собчак и Ксения Бородина не упускают возможности, чтобы не «ущипнуть» друг друга. Так, первая шутит над Бородиной, что та рекламирует подделки популярных брендов, а вторая смеётся, что Собчак появляется реже на экране в шоу «Док-Ток», чем её коллега Александр Гордон.
Страсти накалились еще на скандальной телестройке «Дом-2», когда светские львицы работали в тандеме. Ксения Бородина добивалась всего сама и только благодаря харизме прорвалась на телевидение, а зарплата была мизерной по сравнению с коллегой, прославившейся острым языком и эпатажной образованностью. Тогда Ксения Собчак призналась, что в «Доме-2» ей платили три миллиона рублей, а Бородина получала в пять раз меньше.

Спустя годы упреки не прекратились, а стали более колкими и это несмотря на то, что дороги звёзд разошлись. Ксения Бородина помогает героям «Дома-2» строить свою любовь и ведёт аналогичный проект, за что телеведущая получает в пределах двух миллионов рублей в месяц, также она хорошо зарабатывает на рекламе, а недавно знаменитость открыла сеть семейных клубов.

Ксения Собчак снова опередила свою коллегу-соперницу, она ведет сразу несколько шоу-программ на телевидении, не брезгует свадьбами и корпоративами, а также раскрутила личный интернет-проект. По данным Forbes, светская львица за год заработала 1 миллион долларов, а в блогерском рейтинге звезда лидирует с годовым заработком в социальных сетях – 1,6 млн. долларов. По оценкам экспертов, блондинка снова опережает брюнетку как минимум в пять раз.

Несмотря на существенные различия доходов звёзд, есть и общая финансовая черта у соперниц: обе зарабатывают больше своих супругов. У Собчак в собственности квартира в столице и 2 дома в Подмосковье, Бородина также может похвастаться столичной квартирой и особняком в элитном посёлке.

Фанаты обеих ведущих надеются на примирение знаменитостей, считая, что это возможно, если Бородина даст интервью Собчак в её авторской программе, но брюнетка пока не спешит с ответом.



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