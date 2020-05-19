Немецкий политолог рассказал об отношении жителей бывшей ГДР к СССР и России

19.05.2020, 14:08, Новости дня

«Мы вернулись к самому жестокому мировоззрению, которое нас разделяло во время Холодной войны», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя сюжет немецкого телеканала MDR, в котором советских солдат в ГДР назвали «оккупантами».

«У немецкого телеканала MDR очень большая аудитория, его смотрит старшее поколение. Канал частично финансируется государством. Но меня не удивляют такие сюжеты, потому что это возвращение к риторике Холодной войны. Особенно я это почувствовал во время празднования 75-летия Дня Победы», – сказал политолог Александр Рар

«Мне такая риторика знакома, потому что я вырос в Западной Германии. На Западе считали, что СССР оккупировал Восточную Европу. А в СССР считали, что США оккупировали Западную. После падения Берлинской стены была попытка выстроить совместное пространство между Западом и Востоком на базе демократии и рыночной экономики. Но сейчас мы вернулись к самому жестокому мировоззрению, которое нас разделяло во время Холодной войны», – констатировал эксперт.

По его словам, около трети выходцев из ГДР настроены резко отрицательно к СССР и сегодняшней России. «Но больше половины людей из тех, кого я встречаю, никакой вражды не хотят. У них остались совершенно другие впечатления от жизни в Восточной Германии: был коллектив, не было жадности, была дружба с русскими, поляками, болгарами. Сейчас этих людей перестали слушать. Есть лишь «Левая партия», представляющая их взгляды, но в СМИ у них голоса почти нет», – отметил Рар.

Эксперт также добавил, что частично на умы жителей ГДР могла повлиять современная трактовка событий восстания 17 июня 1953 года в Восточном Берлине. «Хотя тогда советская армия по немцам не стреляла, войска отказались в этом участвовать. Но историю пишет победитель. Кто построил Берлинскую стену? Не Хрущев же, а Вальтер Ульбрихт. Просто сегодня все об этом забыли и во всем обвиняют СССР», – заключил Рар.

Ранее немецкий телеканал MDR опубликовал сюжет, посвященный взаимоотношениям между Советским Союзом и Германской Демократической Республикой, в котором советский контингент назван «оккупационным».

Авторы материала утверждают, что к середине 80-х годов прошлого века германо-советскую дружбу и Москва, и Восточный Берлин сознательно поддерживали лишь на формальном и обезличенном уровне.

Напомним, накануне Дня Победы глава МИД ФРГ Хайко Маас и немецкий историк, профессор Андреас Виршинг опубликовали статью, в которой говорится, что только одна Германия несет ответственность за начало Второй мировой войны.