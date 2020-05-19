 

Британские ученые описали вероятные расстройства психики на фоне коронавируса

19.05.2020, 14:08, Новости дня

Спутанность сознания и делирий могут возникнуть у людей во время острого периода заболевания COVID-19, в долгосрочном развитии возможно появление депрессии, тревожных расстройств и ПТСР, заявляют британские ученые в исследовании, опубликованном в журнале Lancet.

«Предыдущие пандемии гриппа были связаны с долгосрочными психоневрологическими последствиями, поэтому вполне возможно, что другие вирусные инфекции в больших масштабах могут вызвать устойчивые заболевания психики… Нашей целью было изучить две предыдущие эпидемии коронавируса, SARS и MERS, чтобы выявить возможные психиатрические и психоневрологические последствия для текущей пандемии. Мы также изучили ранние данные о COVID-19», – цитирует статью ученых РИА «Новости».

Ученые проанализировали 72 исследования о вспышке тяжелого острого респираторного синдрома, известного также как атипичная пневмония, о ближневосточном респираторном синдроме и новом коронавирусе SARS-CoV-2.

Выяснилось, что во время острого периода заболевания в числе общих симптомов у пациентов с SARS и MERS наблюдалась спутанность сознания (36 из 129 пациентов), подавленное настроение (42 из 129), тревожность (46 из 129), нарушение памяти (44 из 129) и бессонницу (54 из 129).

После заболевания у выписанных пациентов часто наблюдалась депрессия, бессонница, тревожность, раздражительность, ухудшение памяти, усталость и расстройства сна. Ученые установили, что на стадии после болезни частота посттравматического стрессового расстройства составляла 32,2%, депрессии – 14,9%, тревожных расстройств – 14,8%.

Сведения по пациентам с COVID-19 при тяжелом течении болезни свидетельствуют о развитии делирия, или психического расстройства, сопровождающегося помрачением сознания, нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций.

В одном из исследований говорилось, что спутанность сознания развивалась у 26 (65%) из 40 пациентов отделения интенсивной терапии, а возбужденное состояние у 40 (69%) из 58 пациентов. По данным другого исследования, спутанность сознания наблюдалась у 17 (21%) из 82 смертельно больных пациентов.

«Если заражение SARS-CoV-2 происходит аналогично заражению SARS-CoV или MERS-CoV, большинство пациентов должны выздоравливать без психических заболеваний. SARS-CoV-2 может вызвать делирий у значительной части пациентов в острой стадии. Врачи должны знать о возможности развития депрессии, беспокойства, усталости, посттравматического стрессового расстройства и более редких нервно-психических синдромов в долгосрочной перспективе», – пишут ученые.

Однако авторы исследования отмечают, что пока подобных исследований о пациентах с COVID-19 не так много, поэтому пока невозможно более подробно описать вероятные психических расстройства.

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