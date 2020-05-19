ДУМ закрыло мечети на Ураза-байрам

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19.05.2020, 14:08, Новости дня

Мечети Духовного управления мусульман (ДУМ) в Москве и других регионах будут закрыты для прихожан во время Ид аль-Фитр (Ураза-байрама), сообщил председатель Совета муфтиев РФ (СМР) и ДУМ РФ, муфтий шейх Равиль Гайнутдин в обращении к единоверцам.

«24 мая в день праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) наши мечети в Москве и Московской области, а также в ряде других регионов и городов не смогут принять верующих, дабы не создать условия для заражения еще большего количества людей», – передает РИА «Новости» слова Гайнутдина.

По его словам, в Московской соборной мечети имамы «в ограниченном количестве с соблюдением социальной дистанции» совершат праздничную молитву, прямую трансляцию с места будет вести канал «Россия 1».

«Я искренне надеюсь, что через эту трансляцию праздничной молитвы и проповеди, произнесенной в Московской соборной мечети, дух праздника войдет в каждый мусульманский дом», – сообщил Гайнутдин.

Он подчеркнул, что борьба с вирусом продолжается и призвал мусульман к терпению.

«Терпеливость – качество искренне верующего. Молитва и взывание к Господу – та духовная нить, которая связывает душу верующего со светом и надеждой в любых жизненных испытаниях… Я призываю вас, дорогие мои единоверцы, принимать все меры предосторожности, сделать все от себя зависящее, чтобы распространение коронавируса остановилось», – сказал он.

Также глава ДУМ РФ поздравил мусульман с наступающим праздником Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

«Светлый праздник мы встретим с радостью и надеждой на милость Аллаха. Мы будем отмечать его в кругу семьи, в своих домах. Без сомнения, что наш пост, все молитвы и благочестивые дела будут приняты и вознаграждены всевышним Аллахом… Желаю вам мира, милости, благоденствия и благословения Аллаха на добрые дела в земной жизни», – подытожил муфтий.

Ранее президент Владимир Путин обратился к мусульманам с просьбой прислушаться к муфтиям и отметить праздник Ураза-байрам дома.

Ураза-байрам или Ид-аль-Фитр – исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В этом году днем празднования Ураза-байрама по лунному календарю определено 24 мая.



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