Белорусских оппозиционеров обвинили в намерении заразить коронавирусом работников ЦИК

19.05.2020, 14:05, Новости дня

В Беларуси председательница Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина обвинила оппозиционного политика Николая Статкевича в попытке заразить коронавирусом сотрудников ЦИК.

О случившемся она рассказала журналистам Tut.by. По ее словам, в команде Статкевича был “коронавирусный больной” в тот момент, когда оппозиционер пытался подать документы для регистрации кандидатом в президенты Беларуси – супруга Статкевича Марина Адамович. Сами члены ЦИК на заседании были без средств индивидуальной защиты.

“В составе этой группы был человек, у которого положительный тест на коронавирус. […] Наверное, хотелось плюнуть в мою приемную, чтобы уж заразить навсегда. Так сказать, чтобы получилось. И потом, когда ее все-таки смогли изолировать и посадить на карантин, вы знаете, кого она [Марина Адамович] назвала контактом первого уровня? Человека, который принимал у нее документы, нашего главного юриста Галину Васильевну. Для того чтобы просто вывести из работоспособного состояния весь аппарат [ЦИК]. Вот методы работы этой группы!” – рассказала Ермошина.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. ЦИК принимал заявки на регистрацию кандидатов в президенты до 15 мая, при этом о дате выборов стало известно лишь 8 мая и у кандидатов в президенты была всего неделя, чтобы сформировать инициативную группу и подать документы в ЦИК. Если они будут приняты, то с 21 мая по 19 июня кандидаты должны будут собрать необходимое число подписей в свою поддержку.

На данный момент ЦИК Беларуси 19 мая зарегистрировал лишь одну инициативную группу по выдвижению кандидата в президенты, Натальи Кисель. Статкевичу и его соратникам в регистрации было отказано. В комиссии заявили, что нашли нарушения при подаче документов для регистрации политика и так называемых “кандидатов протеста”, которых было порядка 30 человек. Например у участницы инициативной группы Жанны Романовской в предоставленных списках проверяющие нашли уже умерших людей.