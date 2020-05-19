 

Казахстан пообещал пропустить по своей территории застрявших в России кыргызстанцев и узбекистанцев

19.05.2020, 14:05, Новости дня

Печать книг, журналов, брошюр, бланков и учебных пособийВласти Казахстана разрешили Узбекистану и Кыргызстану вывезти своих граждан из России по территории Казахстана на автобусах. Для проезда будет организован специальный коридор. 

Несколько сотен граждан Кыргызстана и Узбекистана, в том числе беременные женщины и женщины с детьми, уже более 10 дней живут в палаточных лагерях в Оренбургской области России. Лагеря разбиты на обочине трассы, которая ведет из России в Казахстан. “Узбекские” лагеря находятся вблизи Оренбурга и Бугуруслана, а также ближе к КПП Маштаково на границе с Казахстаном, а “кыргызский” – в Бузулукском районе.

 

 

Большинство постояльцев – трудовые мигранты, которые работали в разных регионах России и лишились работы из-за эпидемии коронавируса и введенного карантина. Почти все пытались улететь домой. Но Россия 30 марта закрыла границу и прекратила авиасообщение с другими странами, а ни Кыргызстан, ни Узбекистан вывозить всех своих граждан из России не спешили. Прождав помощи более месяца, люди решили прорываться домой по земле – через Оренбургскую область и Казахстан. 

После массовых протестов мигрантов и привлечения внимания к их судьбе российских и центральноазиатских медиа, 17 мая посольство Киргизии обратилось в МИД Казахстана с просьбой разрешить транзит своих мигрантов из России. С аналогичной просьбой к Казахстану обратились и власти Узбекистана. 18 мая в Казахстане было проведено заседание межведомственной комиссии, на котором обсуждалась эта тема. В итоге было решено предоставить коридор при условии, что он будет бесконтактным, сообщило 19 мая агентство КирТаг. 

Сейчас власти Кыргызстана, по данным журналистов, решают вопрос с транспортом.

Генеральный консул Узбекистана в Татарстане Фариддин Насриев также подтвердил 18 мая в интервью интернет-изданию Kun.uz, что узбекистанцам, которые собрались на границе России с Казахстаном дали разрешение на проезд в Узбекистан “в виде исключения”. Он также сообщил, что Узбекистан и посольство Казахстана в Узбекистане организуют автобусы для вывоза узбекистанцев из России, но только тех, кто уже находится в лагерях на границе. 

“Достичь такого результата было нелегко для нас. Нашим правительством велись переговоры с Казахстаном, Россией, чтобы пропустили наших граждан в Узбекистан. Но это не означает, что если завтра приедут другие, то их тоже пропустят, – подчеркнул консул. – Если другие граждане, собирающиеся вернуться в Узбекистан, приблизятся к границе, мы не сможем пропустить их”.

“Мы убедительно просим граждан оставаться в местах постоянной или временной прописки. В Узбекистан можно вернуться, зарегистрировавшись на организованные чартерные рейсы, когда подойдет очередь, – заявил Насриев. – После окончания коронавирусной пандемии все спокойно смогут возвратиться на Родину”. 



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