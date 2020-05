Астма и ожирение увеличивают риск тяжелого течения COVID-19 — новое исследование

19.05.2020, 13:55, Разное

В рамках исследования группа исследователей проанализировала электронные медкарты пациентов с астмой от 20 до 59 лет, которые прошли тестирование либо же были госпитализированы с COVID-19 в период с 12 марта по 3 апреля. Как выяснилось, эти больные проводили на аппарате ИВЛ в среднем на пять дней дольше, особенно в тех случаях, когда астма сочеталась с ожирением.



«Мы обнаружили, что астма и ожирение подвергает пациента с COVID-19 значительно большему риску. У них может развиться длительная легочная недостаточность, требующая продолжительной искусственной вентиляции легких», – пишут специалисты медицинского центра в Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice.

По данным медиком, астма была в значительной степени связана с длительным временем интубации у пациентов в возрасте от 18 до 49 лет и от 50 до 64 лет, но не в возрастной группе 65 лет и старше. Продолжительность госпитализации в возрастной группе от 50 до 64 лет была дольше, чем у более молодых пациентов. В ходе исследования выяснилось также, что женщины с астмой и ожирением подвержены большему риску тяжелого течения COVID-19, чем мужчины. При этом астма не была связана с более высоким уровнем смертности или с острым респираторным дистресс-синдромом.

Медики также обратили внимание на то, что некоторые признаки, например, затрудненное дыхание, схожи с симптомами ухудшения астмы, что приводит к более поздней диагностике коронавируса.



