 

“Зенит” продлил Кокорину контракт и аренду в “Сочи”

19.05.2020, 13:54, Новости дня

Футбольный клуб "Зенит" объявил о продлении действующего контракта с нападающим Александром Кокориным, вторую половину сезона выступающем в "Сочи" на правах аренды. Соглашение пролонгировано на период доигрывания оставшихся матчей чемпионата России.

Об этом сообщил генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев: "УЕФА и Ассоциации европейских клубов с целью доигрывания всех чемпионатов рекомендовали продлить истекающие контракты на период до конца текущего сезона. Это и было сделано в случае с Александром Кокориным. На период доигрывания продлен его контракт с "Зенитом", и арендное соглашение с "Сочи", — цитирует Медведева РИА Новости.

Напомним, что Кокорин выступает за команду с черноморского побережья с февраля 2020 года. Его аренда была рассчитана до завершения российской премьер-лиги в мае, а контракт с "Зенитом" действует до предстоящего лета.

Однако в марте чемпионат РФ был прерван из-за пандемии. Теперь ожидается, что турнир возобновится 21 июня.



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