Медведев: при цифровом голосовании могут быть особенности, которые сейчас еще непонятны

19.05.2020, 13:54, Новости дня

При голосовании в цифровом виде могут быть специфические особенности, которые сейчас еще, возможно, до конца непонятны. Такое мнение высказал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев во время онлайн-встречи с участниками кадрового проекта ЕР "ПолитСтартап".

По его словам, пандемия коронавируса в мире сильно уменьшила количество противников развития цифровых технологий, наглядно продемонстрировав их жизненную необходимость.

"Если бы не цифровые технологии, извините, мы с вами сейчас друг друга бы не увидели. И как бы мы общались в таких условиях — это очень большой вопрос", — отметил Медведев.

Также он рассказал о том, что при возникновении любых кризисных явлений в первую очередь "стараются пустить под нож" инновационные проекты, в том числе цифровую экономику, говоря, что сейчас не время для этого, "нам бы сейчас прожить как-то, концы с концами свести, бизнесу помочь".

Однако это не касается нынешнего кризиса, вызванного мировой пандемией коронавируса. "Я уверен, что и правительство это понимает, и коллеги мои, которые сейчас этим занимаются", — сказал председатель партии.

Ранее Госдума во втором чтении приняла законопроект с поправками, согласно которому может появиться возможность голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно.