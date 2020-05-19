 

В Калужской области начинают делать тесты на наличие антител к COVID-19

19.05.2020, 13:54, Новости дня

В Калужской области можно будет сделать тест на наличие антител к коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ГТРК "Калуга". На начальном этапе цель скрининга — выявить антитела у граждан, относящихся к наиболее уязвимым слоям населения. В первую очередь, это беременные, а также пенсионеры из домов престарелых и интернатов.

Как сообщили на заседании оперштаба, тестирование будет проводиться в соцучреждениях круглосуточного проживания пенсионеров и в женских консультациях. Выявление иммунитета к новой инфекции позволит снизить риск осложнений. Сейчас ежедневно проводится примерно 1200 лабораторных исследование на наличие инфекции.

В Калужской области всего выявлено 2759 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки — 118. При этом ежедневно растет число выздоровевших, их уже 61. 102 выписаны за последние 24 часа. Всего на лечении в регионе находятся 2118 человек, 19 пациентов скончались.

Между тем, все медики, имеющие дело с коронавирусными больными, полностью получили президентские надбавки. Об этом рассказала региональный министр финансов Валентина Авдеева. Также были выплачены и региональные надбавки за май общей суммы 16 млн 900 тысяч рублей.

Текст:

ГТРК "Калуга"



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