Коронавирус обнаружили у ребенка в детсаду Комсомольска-на-Амуре

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19.05.2020, 13:53, Новости дня

Коронавирус обнаружен у одного из воспитанников детского сада в Комсомольске-на-Амуре, ходившего в дежурную группу, группа закрыта на карантин, сообщил пресс-секретарь администрации города Иван Лаврентьев.

«В понедельник в одном из детсадов выявлен ребенок с COVID, который посещал дежурную группу. Он попал в группу контактировавших в начале мая с заболевшим коронавирусом и с 12 мая он в сад ходить прекратил. У него взяли анализы, результаты оказались положительные. По рекомендации Роспотребнадзора эту группу закрыли, у детей и воспитателей взяли анализы», – цитирует РИА «Новости» Лаврентьева.

По его словам, в этом детсаду работали две дежурные группы, но они находились в разных концах здания и друг с другом не контактировали.

По словам собеседника агентства, всего в Комсомольске работают 126 дежурных групп в 30 детских садах и двух образовательных центрах, их посещают более 2 тыс. детей. Спрос на открытие групп большой, так как в городе работают крупные заводы.

«У администрации были планы поэтапного открытия детских садов, так как от родителей поступают просьбы об этом. Но после выявления коронавируса у ребенка от этих планов временно отказались. В детсадах усилена дезинфекция и меры безопасности», – сказал он.

Лаврентьев уточнил, что всего в городе 52 детских сада, которые посещают более 14 тыс. детей.

Напомним, 14 мая в Минздраве Калмыкии рассказали о первых в республике родах женщины с COVID-19.



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