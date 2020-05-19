 

Проектирование спутниковой системы «Гонец» нового поколения началось в России

19.05.2020, 13:53, Новости дня

АО «Спутниковая система «Гонец» приступило к выполнению эскизного проекта перспективной системы «Гонец» нового поколения, сообщил гендиректор компании Павел Черенков.

«Мы сейчас находимся в стадии организации работ по эскизному проектированию, конструктора уже начали деятельность по основной части», – передает ТАСС слова Черенкова.

По его словам, одна из стартовых площадок космодрома Восточный будет адаптирована для запусков спутников системы связи «Гонец» на ракетах-носителях «Союз-2.1б».

«Госкорпорация «Роскосмос» выполняет комплекс работ по адаптации одной из стартовых площадок на космодроме Восточный для использования под запуски спутников низкоорбитальной системы связи «Гонец» на ракетах-носителях «Союз-2.1б» с разгонными блоками «Фрегат», – сказал он.

Глобальная низкоорбитальная спутниковая система «Гонец» предназначена для предоставления подвижной спутниковой связи. Она востребована в первую очередь там, где отсутствуют любые виды наземной связи – это значительные территории и водные пространства, в том числе в России.

Услугами «Гонца» пользуются предприятия транспортной и нефтегазовой отраслей промышленности, рыбопромысловый флот, организации жилищно-коммунального сектора и так далее.

Напомним, в ноябре Роскосмос расторг контракт на оказание услуг по запуску спутников низкоорбитальной системы связи «Гонец» на ракете-носителе «Союз-2.1б» в 2020 году, старт перенесли на 2021 год.

Отметим, что это уже второе расторжение контракта на запуск спутников связи «Гонец» за последнее время. В начале ноября Роскосмос решил заменить ракету «Ангара» для запуска трех спутников «Гонец» в 2021 году на носитель «Союз-2.1». Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эту ситуацию.



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