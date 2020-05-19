Замаскированные под медиков воры украли телефон у артистки Васильевой

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19.05.2020, 13:48, Новости дня

Народную артистку РФ Татьяну Васильеву обокрали, у нее украли телефон, сообщила ее невестка Мария Болонкина в соцсетях.

«К Татьяне Григорьевне пришли третий раз брать мазок на тест на COVID-19. Пришли странные две девушки, <…> Татьяна Григорьевна вышла на 30 секунд за полисом в другую комнату, пришла, все продиктовала, они ушли. И она обнаружила после их угода, что у нее украли телефон», – сообщила Болонкина в сторис Instagram.

Васильева планирует обратиться в полицию, добавила девушка.

Ранее сообщалось, что у Людмилы Шадриной, которая играет за женскую футбольную команду «Зенит», в Ленинградской области похитили ценности на 1,6 млн рублей.



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