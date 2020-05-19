Медведев заявил о неизбежности электронного голосования в современных условиях

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19.05.2020, 13:48, Новости дня

Электронное голосование в современных условиях неизбежно, сообщил председатель «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев, говоря о предварительном голосовании (праймериз) партии.

Медведев напомнил в ходе онлайн-встречи с участниками кадрового проекта ЕР «ПолитСтартап», что в конце мая состоится предварительное голосование ЕР, которое поможет определить «наиболее ярких, наиболее перспективных политиков, которые пойдут на выборы», передает РИА «Новости».

Он отметил, что в 2020 году предварительное голосование пройдет в режиме онлайн. По его словам, это не подрывает его значимости.

«Мы и до эпидемии говорили о необходимости внедрения вот такого рода технологий в политический процесс. Ну а сейчас это просто неизбежность. Наша партия активно внедряет цифровые решения, которые, надеюсь, позволят в полной мере показать и легитимность процедуры предварительного голосования, и обеспечить должный уровень открытости», – сказал Медведев.

При этом председатель ЕР указал, что при голосовании в цифровом виде могут быть специфические особенности, которые сейчас еще, возможно, не до конца понятны.

Ранее сообщалось, что Госдума во втором и третьем чтении одобрила законопроект о возможности дистанционного сбора подписей избирателей, а также дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.

Замглавы правления «Ассоциации юристов России» Сергей Костенко, комментируя изменения в избирательном законодательстве, предусматривающие возможность голосования по почте, заявлял, что у власти, граждан и юридического сообщества одна задача – дать возможность максимальному количеству граждан реализовать свои избирательные права.



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