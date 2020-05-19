Систему оплаты за ЖКУ предложили изменить в России

19.05.2020, 13:48, Новости дня

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается изменить систему оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Поправки, по оценке авторов, направлены на повышение прозрачности системы и снижение платы за услуги ЖКХ, сообщили СМИ.

Как пишет «Российская газета», инициаторами выступили парламентарии из Северной Осетии. Они предложили включить плату за общедомовые нужды в тариф на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Инициатива касается многоквартирных домов.

Авторы объясняют свою идею тем, что нынешняя система оплаты ресурсов, потребляемым «сообща», непрозрачна.

Парламентарии считают, что в случае принятия законопроекта стоимость тарифов на ЖКУ для населения вырастет незначительно: по расчетным данным, не более чем на 1,5%. Это значительно меньше, чем при существующей системе оплаты за общедомовые нужды, считают законодатели.

В результате граждане смогут отказаться от установки дорогостоящих общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов.