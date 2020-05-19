“Сейчас Бузова перекрасится в голубой!”: Ивлеева шокировала новым преображением

19.05.2020, 13:35, Разное

Недавно Настя Ивлеева показала в своем инстаграм-аккаунте, как она выглядела во время переезда в Москву. Тогда еще никому не известная девушка-брюнетка из Ленинградкой области начала покорять столицу и всего через несколько лет добилась удивительных результатов.

С приходом популярности и баснословных гонораров Настя начала экспериментировать со своей внешностью. Будучи ведущей трэвел-шоу “Орел и решка” Ивлеева перекрасилась в блондинку. Уже тогда блогер перестала быть похожей на саму себя. Преданные фанаты, которые привыкли к темноволосой девушке, скептически отнеслись к ее новому образу.

Позже телеведущая покрасилась в розовый цвет. Однако на тот момент такое окрашивание было трендом, многие знаменитости предпочли этот оттенок, поэтому Настя не удивила поклонников преображением.

Но на этот раз Ивлеевой удалось произвести фурор, пишет Teleprogramma.pro. Многомиллионная аудитория пришла в восторг, когда девушка опубликовала новый снимок, на котором она запечатлена с бирюзовым цветом волос.

“Потрясающе выглядишь, Настя!”, “Почему ты становишься красивее с каждый секундой?”, “Тебе очень идет этот цвет”, – написали фолловеры. Некоторые пользователи Сети не могли не отметить тот факт, что Ивлеева часто подначивает поющую ведущую шоу “Дом-2”. “Сейчас Бузова перекрасится в голубой!”, – пошутил подписчик.

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Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_) 19 Май 2020 в 1:11 PDT

Однако пока нельзя с уверенностью сказать, на самом ли деле Настя покрасила свои волосы в необычный цвет. Вполне возможно, что блогер просто примерила парик.