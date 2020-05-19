 

Мировой авторынок в 2020 году может упасть на 20%

19.05.2020, 13:34, Новости дня

Известное агенство Moody’s озвучило прогнозы относительно продаж новых автомобилей в 2020 году на фоне текущей обстановки с коронавирусом.

В частности, специалисты уверены в том, что падение спроса на новую технику составит порядка 20%. Несколько ранее уже давали прогнозы, однако они составляли лишь 14%, но с последующим усугублением обстановки с пандемией озвучены более негативные результаты. Так, на рынке Европы продажи новых автомобилей в 2020 году упадут на 30%, а на американском рынке на 25%.

Вместе с тем китайские продажи сохранят прежний уровень падения, который составляет около 10%.  Однако уже со следующего года прогнозируется увеличение спроса на новую технику до 11,5%, но только в случае выхода из ситуации с коронавирусом.



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