Мировой авторынок в 2020 году может упасть на 20%

19.05.2020, 13:34, Новости дня

Известное агенство Moody’s озвучило прогнозы относительно продаж новых автомобилей в 2020 году на фоне текущей обстановки с коронавирусом.

В частности, специалисты уверены в том, что падение спроса на новую технику составит порядка 20%. Несколько ранее уже давали прогнозы, однако они составляли лишь 14%, но с последующим усугублением обстановки с пандемией озвучены более негативные результаты. Так, на рынке Европы продажи новых автомобилей в 2020 году упадут на 30%, а на американском рынке на 25%.

Вместе с тем китайские продажи сохранят прежний уровень падения, который составляет около 10%. Однако уже со следующего года прогнозируется увеличение спроса на новую технику до 11,5%, но только в случае выхода из ситуации с коронавирусом.