Модель Toyota Sienna 2021 года дебютировала в виде гибрида

19.05.2020, 13:34, Новости дня

Первый выход модели минивэна Toyota Sienna состоялся в 1997 году, однако с тех пор автомобиль неоднократно обновляли.

В свою очередь, уже в скором времени выйдет новая версия Toyota Sienna 2021 модельного года, которая получит более выразительную внешность и индивидуальный стиль. Автомобиль оснастят полным приводом и гибридной коробкой передач. Вместе с тем дизайнеры подобрали более индивидуальный дизайн, отличающий автомобиль от предшественника.

В новинке предусмотрена и улучшенная платформа TNGA-K, которая отразится на уровне комфорта для водителя и пассажиров. Эксперты указали, что минивэн получит новую головную оптику, решетку радиатора, а также современное антикрыло. Гибридная модель получит 2,5-литровый бензиновый мотор и электроустановку на 243 л.с. мощности.