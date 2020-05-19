 

Toyota представила кроссовер Toyota Venza нового поколения

19.05.2020, 13:34, Новости дня

Японская компания Toyota выпустила новую версию легендарной модели Toyota Venza, которая теперь предложена в качестве кроссовера.

Автомобиль получил современную платформу, которая также применяется в модели Harrier, доступной на американском рынке. За счет радикального изменения теперь кроссовер будет отличаться повышенным комфортом, проходимостью, безопасностью и другими важными параметрами. Однако размеры кроссовера несколько уменьшились. Кузов и салон по многим параметрам повторяют модель Harrier, но все же не обошлось без индивидуальных особенностей.

Гибридный кроссовер получил 2,5-литровый мотор и электродвигатель с общей мощностью 222 л.с. Также в продаже появятся версии с передним и полным приводом в разных модификациях.



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