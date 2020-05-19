ФБК Навального могут оштрафовать на 1 млн рублей

19.05.2020, 13:30, Новости дня

ФБК блогера Алексея Навального может быть оштрафован на 1 млн рублей за отсутствие маркировки иноагента на YouTube-каналах «Навальный Live» и «Алексей Навальный», заявили авторы Telegram-канала «Фонд бабла с коррупцией».

Авторы Telegram-канала указывают, что ФБК может быть оштрафован на 1 млн рублей за отсутствие маркировки иноагента на YouTube-каналах «Навальный Live» и «Алексей Навальный». Информация о них имеется в ежегодном отчете ФБК за 2019 год, а это значит, что фактически они входят в структуру фонда.

При этом, согласно закону, все организации-иноагенты обязаны маркировать свои информационные ресурсы, однако на каналах этих ее нет.

Указывается, что нарушение данных обязательств ведет к штрафу от 300 до 500 тыс. рублей.

«Получается, что за отсутствие двух маркировок на двух каналах ФБК может получить штраф в 1 млн рублей. Интересно, что ранее (директор ФБК) Иван Жданов настаивал, что маркировка имеется на всех требуемых ресурсах, а «Навальный LIVE», по его словам, в структуру ФБК не входит и не обязан соответствовать данному требованию, что, как видно из отчета, не правда», – отмечают авторы «Фонда бабла с коррупцией».

В марте сообщалось, что ФБК Навального продолжил игнорировать требования закона об иностранных агентах: «Требуемые обозначения отсутствуют на портале «Левиафан», который является официальным СМИ Фонда, но с 2018 года фактически работает без регистрации. На сайте представлена вся актуальная информация по ФБК и его проектам, включая ссылки для осуществления перехода, а также призыв к спонсированию».