Звездный роман: принц Гарри и Меган Маркл

19.05.2020, 13:20, Разное

P.S. Сегодня, 19 мая 2020 года, принц Гарри и Меган Маркл празднуют свою вторую свадебную годовщину. Предлагаем вспомнить их историю любви.

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Первая новость о романе самого завидного холостяка Великобритании и американской актрисы появилась в конце октября 2016 года на страницах британского издания The Sunday Express. Поскольку этому предшествовал десяток других похожих, но “фейковых” новостей с иными героинями, серьезно это сообщение восприняли далеко не все. Однако вскоре, 8 ноября, последовало официальное подтверждение романа с Меган Маркл от самого принца, причем вынужденное. Тем самым наследник попытался прекратить преследования папарацци и расистские и сексистские высказывания пользователей интернета в адрес его возлюбленной. В Меган Маркл их смущало многое: и незнатное происхождение, и статус разведенной женщины (в 2011-м она вышла замуж за продюсера Тревора Энгельсона после 7 лет отношений и развелась через 2 года), и возраст (она старше Гарри на три года), и цвет кожи (ее мама – афроамериканка, отец – ирландец).

На прошлой неделе СМИ перешли черту. Его девушка Меган Маркл стала объектом морального притеснения. Многие из подобных заявлений были опубликованы на первых полосах газет. Во всех этих заметках и статьях, социальных медиа, комментариях содержался откровенный сексизм и расизм. Некоторые инциденты были скрыты от общественности – ночные судебные разбирательства, организованные для того, чтобы изъять клеветнические и дискредитирующие истории из публикаций; фотографы, с которыми ее мама вынуждена бороться, чтобы пробраться к входной двери своего дома; попытки репортеров и фотографов незаконно попасть к ней в дом и вызовы полиции, которые за этим последовали; взятки, которые газеты предлагали ее бывшим бойфрендам; бомбардировка почти каждого ее друга и члена ее семьи звонками, сообщениями и письмами, – говорилось в заявлении, полный текст которого можно прочитать тут.

Просьбу Гарри мировые СМИ пропустили мимо ушей, и преследования Меган не только не прекратились, но вспыхнули с новой силой. Если наследника британского престола знает почти каждый, то имя Меган Маркл до того дня было известно лишь поклонникам сериала “Форс-мажоры” (Suits), в котором она исполнила роль главной героини Рейчел Зейн. Позже королевский эксперт Кэти Нихолл в документальном фильме When Harry Met Meghan: A Royal Romance (“Когда Гарри встретил Меган: королевская история любви”) рассказала, что именно после просмотра этого сериала принц был очарован актрисой и мечтал с ней познакомиться в реальной жизни. Но как стало известно из первого совместного телеинтервью Гарри и Меган, он ничего не слышал о ней до самой первой встречи.

Я не знал о Меган ничего ровно до того момента, как наш друг сказал мне: “Это Меган Маркл”. Я: “Окей, а что-нибудь еще про нее можно узнать? Небольшой бэкграунд… Чем она вообще занимается?” Так что я не смотрел до этого “Форс-мажоров”, я ничего не слышал о Меган, и был очень приятно удивлен, когда вошел в комнату и увидел ее в первый раз, – рассказал Гарри.

До того, как пройти кастинг в сериал и переехать на 7 лет в Торонто, Меган жила в Лос-Анджелесе вместе с родителями. В отличие от ее новоиспеченной sister-in-law Кейт Миддлтон, чьи родители, хотя и не принадлежали к королевскому роду, но владели миллионным состоянием, Меган выросла в простой, небогатой семье и была вынуждена всего добиваться самостоятельно. Ее отец – Томас – известный оператор-постановщик на телевидении, работал над многими популярными шоу и сериалами, поэтому детство Меган прошло за кулисами и во многом определило ее будущий выбор профессии. Мама Дория – инструктор по йоге, которая привила Меган любовь к этому учению и здоровому образу жизни в целом.

Меган Маркл с мамой Дорией Новорожденная Меган с отцом

В мир кино Меган попала волей случая: ее друг показал знакомому кастинг-директору школьный фильм с ее участием, и тот, в свою очередь, предложил ей роль. Долгое время Меган доставались только эпизодические роли – например, она сыграла пассажирку самолета, пытавшуюся заговорить с героем Эштона Катчера в фильме “Больше, чем любовь”, или курьера службы FedEx в “Несносных боссах”, или бармена в фильме “Помни меня” с Робертом Паттинсоном. Работа не приносила большого дохода, минута славы все не наступала, а деньги были нужны, поэтому Меган приходилось искать другие выходы. Так, в перерывах между прослушиваниями и короткими съемками она подрабатывала художником-каллиграфистом и официанткой в ресторане.

Мои родители меня очень поддерживали в тот момент. Переживали за меня на прослушиваниях, еле-еле сводили концы с концами, оплачивали мои счета. Я подрабатывала каллиграфистом и официанткой – делала все то же, что и другие начинающие актеры. Мой отец как никто другой понимал, насколько актеру сложно найти работу, поэтому был по-настоящему счастлив, когда я все же смогла добиться успеха, – рассказывала Меган в беседе с Vanity Fair.

Меган Маркл и Эштон Катчер в фильме “Больше, чем любовь” Меган Маркл в фильме “Несносные боссы” Меган Маркл в сериале “Форс-мажоры”

В том же интервью Меган впервые подтвердила историю знакомства с принцем Гарри, которую СМИ рассекретили заранее благодаря сведениям инсайдеров. Знаменитости встретились в июле 2016 года, когда Меган находилась в Лондоне, на слепом свидании, которое им организовала общая подруга. В телеинтервью Гарри и Меган отказались называть ее имя, объяснив это желанием оградить ее от преследований СМИ. Но по данным инсайдеров, это дизайнер Миша Нону, жена школьного друга принца Гарри, приятельница его кузин, принцесс Евгении и Беатрис, и близкая подруга Меган.

Несколько месяцев Гарри и Меган удавалось скрывать свой роман от общественности. Актриса вела прежнюю жизнь, писала посты в свой lifestyle-блог The Tig, снималась в сериале и выкладывала в Instagram селфи, на котором позировала с подаренным Гарри голубым браслетом. До поры до времени украшение, которое долгое время носил сам принц, оставалось вне подозрений, но как только в сети появились первые слухи о романе знаменитостей, – браслету сразу приписали статус улики.

После телеинтервью пары стало известно, что за первым свиданием последовало еще два в Лондоне, после чего Гарри улетел в длительное путешествие в Ботсвану, а Меган – в Торонто на съемки. Через три недели Гарри удалось уговорить Меган присоединиться к нему в африканском путешествии.

Мы жили вдвоем в лагере, наслаждались видом звездного неба на протяжении 5 дней. Это было абсолютно фантастическое время. Мы могли оставаться самими собой, что для меня было очень важно. Это был наш шанс по-настоящему познакомиться друг с другом. Встреча с ней, человеком, который не входил ранее в мой круг общения, была для меня чем-то новым: я мало что знал о ней, она мало знала обо мне. Так что мы смогли начать с самого начала и многое поняли уже после первых двух свиданий. Затем мы побывали в первом совместном отпуске, жили в одной палатке. Просто фантастика! Это большой подарок – узнать ее так быстро, как это получилось у меня, – рассказал Гарри.

После подтверждения романа самим принцем Гарри за Меган началась настоящая слежка. Правда, наследник престола обеспечил своей возлюбленной такую защиту, что узнавать о ее перемещениях заранее стало не так-то просто. В ноябре 2016-го папарацци смогли найти актрису лишь тогда, когда она уже приземлилась в Лондоне и отправилась за покупками в ближайший к Кенсингтонскому дворцу продуктовый магазин.

Затем влюбленных ожидало новое расставание: Меган предстояло вернуться в Торонто на съемки эпизодов “Форс-мажоров”, а Гарри – улететь в двухнедельный тур на Карибские острова. Будучи на Антигуа, на вечеринке в доме премьер-министра острова Гастона Брауна, Гарри неожиданно оказался в неловком положении. В присутствии 300 гостей Гастон заговорил с принцем о его девушке, тем самым нарушив договоренности, установленные заранее:

Я так понимаю, что скоро у нас появится новая принцесса. Я хочу, чтобы вы знали, мы с радостью приглашаем вас провести на нашем острове ваш медовый месяц.

По окончании Карибского тура в начале декабря Гарри передумал сразу лететь домой, в последний момент изменив маршрут в сторону Торонто, где его ждала Меган. В конце декабря, перед Рождеством, перелет совершила уже Меган – сначала папарацци засняли их в тот момент, когда они выбирали праздничную елку, а затем – на их пути в театр Gielgud на спектакль “Загадочное ночное убийство собаки”.

Новый год пара встретила также вместе в Лондоне, а уже 2 января 2017-го тайно отправилась в первое романтическое путешествие в Норвегию. Там, по рассказам очевидцев, они приняли участие в китовом сафари, экскурсиях по озерам и фьордам и наблюдали за северным сиянием.

В том же месяце Гарри, по данным издания The Sun, представил возлюбленную принцу Уильяму, Кейт Миддлтон и принцессе Шарлотте. А в марте у СМИ наконец появились первые совместные фотографии пары, сделанные на свадьбе лучшего друга принца Гарри на Ямайке.

Первое добровольное появление Гарри и Меган на одном и том же мероприятии случилось в мае. Принц принял участие в ежегодных двухдневных благотворительных соревнованиях по поло Audi Polo Challenge, которые прошли в Аскоте, графство Беркшир, а Меган поддерживала его с трибуны в королевском секторе. По окончании игры фотографам даже удалось запечатлеть первый публичный поцелуй знаменитостей.

В мае состоялась и еще одно событие – свадьба сестры Кейт Миддлтон Пиппы. Вокруг этого мероприятия на протяжении нескольких недель ходило множество слухов. В частности, каждый таблоид делился собственными предположениями относительно присутствия на свадьбе Меган Маркл. Инсайдеры утверждали, что Пиппа, опасаясь оказаться далеко не на первом плане на собственной свадьбе из-за герцогини Кэтрин и Меган Маркл, лишила последнюю возможности стать гостьей ее торжества. В приглашениях на церемонию Пиппа указала правило – no ring, no bring, что значит “нет кольца, приходи один”. То есть на торжество Пиппы приглашенный гость в качестве +1 мог взять только человека, с которым он или состоит в браке, или помолвлен.

По-видимому, правило это действовало лишь на венчании в церкви, на котором Меган действительно не было. По данным источников, в этот момент она находилась в Лондоне и готовилась к закрытому ужину по случаю свадьбы. Так и произошло: ближе к вечеру папарацци сфотографировали машину Гарри с Меган на пассажирском сиденье.

Колье Меган Маркл с первыми буквами их с Гарри имен

В конце июля появились первые слухи о готовящейся помолвке пары. 4 августа Меган должно было исполниться 36 лет, и, по мнению прессы, этот день идеально подходил для предложения руки и сердца. Но вместо кольца принц Гарри подарил своей возлюбленной романтическую поездку на их любимый континент – в Африку. Пара была сфотографирована репортерами журнала The Sun в аэропорту Ботсваны. Впервые Гарри побывал там 20 лет назад, через некоторое время после того, как погибла его мать, принцесса Диана, именно поэтому с этим местом у него связаны особые воспоминания.

Предложение принц Гарри сделал позже, в начале ноября, в более прозаичной обстановке – на кухне в их коттедже Кенсингтонского дворца.

Это был наш обычный вечер. Мы были в нашем доме, жарили курицу, и вдруг меня настиг удивительный сюрприз. Это было так мило, так естественно и очень романтично,

– сообщила Маркл, отметив, что Гарри встал на одно колено и сделал ей предложение прямо на кухне. Принц, в свою очередь, добавил, что Меган прервала его посередине речи:

Она даже не дала мне договорить и дважды спросила: “Могу ли я сказать “да” прямо сейчас”? Затем мы бросились друг другу в объятия, а кольцо все еще оставалось в моей руке, и я спросил: “Могу ли я отдать тебе кольцо?” А она: “Ах да, кольцо!”

Сегодня, 27 ноября, состоялся первый выход принца Гарри и Меган Маркл в свет в качестве жениха и невесты. Подробнее почитать о том, как, возможно, будет проходить их свадьба, узнать больше фактов о Меган, а также о том, как изменится ее жизнь с приходом в королевскую семью, можно здесь, здесь и здесь.

Первое появление на публике в статусе жениха и невесты, 27 ноября 2017-гоКликните на фото для просмотра галереи