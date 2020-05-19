Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

19.05.2020, 13:16, Новости дня

Группа исследователей США и Швейцарии обнаружили антитела, которые нейтрализуют новую коронавирусную инфекцию в организме людей, перенесших SARS в 2003 году.

Результаты этого исследования опубликованы в научном журнале Nature.

Ученые обнаружили, что инфицирование вирусом SARS-CoV, вызвавший вспышку атипичной пневмонии 17 лет назад, приводит к образованию различных антител к S-белку, который играет важнейшую роль в проникновении коронавируса в клетку человека.

Во время эксперимента ученые выявили одно из таких антител – S309. Испытания с искусственно созданными псевдовирусами SARS-CoV-2 и SARS-CoV, а также подлинным коронавирусом SARS-CoV-2 показали, что антитело успешно нейтрализует их.

Специалисты пришли к выводу, что организм, перенесший заражение одним коронавирусом, в будущем становится невосприимчивым к другому.

В понедельник СМИ сообщали, что биотехнологическая компания Moderna заявила о завершении начальной стадии испытаний вакцины от коронавируса, антитела были выработаны у всех 45 добровольцев.