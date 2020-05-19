Минфин предложил продлить действие ЕНВД для предпринимателей

19.05.2020, 13:16, Новости дня

Минфин направил в правительство предложение о продлении на год, до 1 января 2022 года, действия ЕНВД для индивидуальных предпринимателей, следует из письма ведомства.

В документе указывается, что в части единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) Минфином было подготовлено и направлено в правительство «предложение о продлении применения индивидуальными предпринимателями ЕНВД на один год, до 1 января 2022 года», передает РИА «Новости».

В конце апреля Торгово-промышленная палата, «Опора России», «Деловая Россия» и Российский союз промышленников и предпринимателей в коллективном письме к премьер-министру Михаилу Мишустину попросили о налоговых отсрочках для всех компаний, пострадавших от ситуации с коронавирусом.

В частности, для малого бизнеса предлагалось ввести мораторий на уплату обязательных фиксированных платежей по специальным налоговым режимам (ПСН и ЕНВД), если у предпринимателя не было выручки за соответствующий отчетный период, а также продлить на три года срок применения режима ЕНВД, который должен завершиться в 2020 году.

Отмечается, что для обеспечения максимально комфортного перехода индивидуальных предпринимателей с ЕНВД на патентную систему налогообложения (ПСН) разработал с учетом мнения бизнес-сообщества и 31 марта внес в правительство проект закона, которым предусматривается расширение области применения ПСН.

В связи с этим реализация предложений о продлении ЕНВД до 2024 года представляется нецелесообразной, отмечает министерство.

Ранее бизнесмены попросили изменить правовые и санитарные нормы после снятия ограничений.