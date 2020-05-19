Зеленский: Первые вызовы мы достойно прошли, но не должны небрежно относиться к коронавирусу

19.05.2020, 13:10, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания по вопросам предотвращения распространения COVID-19 выразил мнение, что государство достойно прошло первые испытания коронавирусом, и призвал сохранять серьезное отношение к данной проблеме. Об этом 19 мая сообщает сайт главы государства.

“Коронавирусная эпидемия заставила нас всех принимать новые решения и новые условия жизни. Все страны в мире переосмыслили свои подходы. Сегодняшняя тенденция по количеству заболевших и тех, кто выздоровел, вселяет надежду, что первые вызовы мы достойно прошли. Однако это не означает, что мы должны небрежно относиться к коронавирусной инфекции. Будем делать все, чтобы обеспечить безопасность украинцев”, – сказал Зеленский.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы. Правительство разработало пятиэтапный план постепенного смягчения карантина. Ожидается, что с 22 мая карантин будет снова продлен, но некоторые ограничения будут сняты.

По состоянию на 19 мая коронавирус в Украине подтвержден у 18 876 человек, 548 из них умерли, а 5632 вылечились.