Ученые: Нервные клетки восстанавливаются

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19.05.2020, 13:09, Разное

Учёные из США опровергли теорию о том, что нервные клетки не восстанавливаются. Сотрудники Колорадского Университета в ходе исследования сделали открытие, благодаря которому клетки центральной нервной системы регенерируют после повреждения.
Исследование проводилось на мышах с рассеянным склерозом, учёные выявили, что двигательное обучение влияет на стимуляцию клеточных процессов. Происходит регенерация клеток-олигодендроцитов, являющихся судьбоносными для неврологической функции человека. Данное открытие, по словам исследователей, станет прорывом в лечении пациентов с неврологической инвалидностью.

Руководитель проекта Доктор Итан Джей Хьюз отметил, что зрелые олигодендроциты могут восстановить нервную систему, создавая новые миелиновые оболочки, которые окружают нервные волокна и ускоряют передачу нервных импульсов в мозг и из мозга.



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