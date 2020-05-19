Нацпроекты продолжают реализовываться в Ленобласти в условиях пандемии

19.05.2020, 13:08, Новости дня

В этом году Ленинградская область реализует на своей территории 11 национальных проектов социально-экономической направленности на сумму свыше 15 млрд рублей – это на 36,9% больше, чем в 2019 году, сообщили в правительстве региона.

«Мы будем продолжать реализацию всех национальных проектов. В новых условиях, когда экономика пострадала от последствий пандемии, нацпроекты смогут стать драйверами роста для целых отраслей», – передает сайт правительства области слова губернатора Александра Дрозденко.

На реализацию нацпроектов региональный бюджет выделяет в 2020 году 9,5 млрд. рублей, еще 5,6 млрд рублей составляют федеральные субсидии.

Больше всего средств предусмотрено по направлению «Жилье и городская среда» – 5,3 млрд рублей. Проект стимулирует жилищное строительство, позволяет сформировать современную городскую среду в малых городах и исторических поселениях, расселить аварийный жилой фонд. Для сравнения, в 2019 году на реализацию мероприятий, предусмотренных нацпроектом «Жилье», было выделено 3,8 млрд рублей.

4,1 млрд рублей заложены на реализацию проекта «Демография», предусматривающего финансовую помощь семьям при рождении детей, создание дополнительных мест для детей до трех лет в образовательных учреждениях, а также поддержку людей старшего поколения. С начала года освоено уже 1,2 млрд рублей. В 2019 году на данный проект было затрачено 2,4 млрд рублей.

По направлению «Безопасность и качественные автодороги» запланировано финансирование в размере 2,3 млрд рублей. При этом вся сумма выделена из бюджета Ленинградской области. В 2019 году на нацпроект «Автодороги» потратили 1,9 млрд рублей.

1,4 млрд рублей в этом году будут направлены на реализацию проекта «Здравоохранение» – деньги пойдут на укрепление материально-технической базы медучреждений, создание единой государственной информационной системы здравоохранения, борьбу с онкологическими заболеваниями. В 2019 году на поддержку медицинской отрасли затратили 1,2 млрд рублей.

Более 1 млрд рублей выделены на обновление материально-технической базы общеобразовательных учреждений, поддержку образования детей с ограниченными возможностями, создание условий для занятий спортом в сельских школах. В прошлом году по данному направлению финансирование составляло 413,1 млн рублей.

600 млн рублей в этом году предусмотрены на реализацию проекта «Экология». Из них 396,3 млн рублей областных средств.

Также финансирование в размере до 100 млн рублей запланировано на нацпроекты по направлениям «Культура», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», 311,5 млн рублей выделены на нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Напомним, что в 2019 году на национальные проекты в Ленинградской области было затрачено 10 млрд рублей.