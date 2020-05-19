Совфед поддержал повышение возраста продажи алкоголя

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19.05.2020, 13:08, Новости дня

Совет Федерации планирует рекомендовать кабинету министров повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года, сообщил первый замглавы социального комитета верхней палаты парламента Валерий Рязанский.

«Сенаторы готовят свои предложения в проект постановления по итогам «правительственного часа» [пройдет в среду с участием вице-премьера Татьяны Голиковой]. Одно из них содержит рекомендацию повысить в РФ до 21 года возраст розничной продажи алкогольной продукции», –цитирует РИА «Новости» Рязанского.

По его словам, в условиях пандемии тема здоровья нации «приобретает особую актуальность, нужно укреплять иммунитет».

Кроме того, сенаторы просят Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта об ограничении курения табака. Документом, в частности, предлагается запретить продажу снюсов и курение кальянов в общественных местах. Кроме того, электронные сигареты предлагается приравнять к обычным табачным изделиям.

Проект постановления Совфеда сенаторы рассмотрят на заседании в среду сразу после выступления Голиковой.

Напомним, в сентябре законопроект Минздрава о запрете на продажу алкоголя молодым людям до 21 года согласовали большинство федеральных ведомств.



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